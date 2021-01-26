Bingöllü işletmeci otomobil lastiklerinden yaptığı evlerle kedileri soğukta kalmaktan kurtardı
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Bingöllü işletmeci otomobil lastiklerinden yaptığı evlerle kedileri soğukta kalmaktan kurtardı

26.01.2021 09:59 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:02
Bingöllü işletmeci otomobil lastiklerinden yaptığı evlerle kedileri soğukta kalmaktan kurtardı

Bingöl'de oto lastik ve yıkama işletmeciliği yapan Ümit Tuğunmuş, atıl lastikleri kediler için yuvaya dönüştürdü.

Bingöl'de oto lastik ve yıkama işletmeciliği yapan Ümit Tuğunmuş, atıl lastikleri kediler için yuvaya dönüştürdü.

Saray Mahallesi'nde oto lastik değişim, tamir ve yıkama dükkanı işleten Tuğunmuş (25), soğuk havada barınak ihtiyacı olan kediler için atıl lastiklerden yuva yaptı.

Lastiklerden yaptığı yuvaları kentin farklı yerlerine, apartmanların ve sitelerin önüne bırakan Tuğunmuş'un bu davranışını gören vatandaşlar da kediler için yuvalara yiyecek bırakıyor.

Tuğunmuş, yaptığı açıklamada, oto lastik tamiri yaparken, soğuk nedeniyle araçların altına giren kedileri gördüğünü, bu nedenle böyle bir çalışma yapmaya karar verdiğini söyledi.

Atıl lastiklerden yuva yaptığını ifade eden Tuğunmuş, "Kedi evleri yapmaya karar verdim. Elimden geldiğince imkanlarım dahilinde kedi evlerini yaptım. Bingöl'de belirli noktalara bıraktım. Vatandaşlar da Allah razı olsun kediler için yem bırakmaya başladılar." dedi.

Yaptığı çalışmanın örnek olmasını istediğini, insanların bilinçlenmesi açısından da önemli olduğunu kaydeden Tuğunmuş, Bingöl Belediyesinin de kediler için yem desteği verdiğini bildirdi.

Tuğunmuş, "Vicdanımla hareket ettim, bu süreçte sokak hayvanlarına yardım etmeye devam edeceğim. Kedileri sıcak yuvalarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

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