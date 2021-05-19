BİNGÖLLÜ GENÇLER, 19 MAYIS'TA OKÇULUKTA YARIŞTI
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BİNGÖLLÜ GENÇLER, 19 MAYIS'TA OKÇULUKTA YARIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

BİNGÖL'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gençler, Şehir Stadyumu'ndaki okçuluk yarışmasına katıldı.

BİNGÖL'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gençler, Şehir Stadyumu'ndaki okçuluk yarışmasına katıldı.

Kentte Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Şehir Stadyumu'nda okçuluk yarışması düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün okçuluk yarışmasına, il genelinden 8 sporcu katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Ali Rıza Akarca, okçuluk yarışmasına katılım için yoğun talep aldıklarını ancak pandemi nedeniyle sadece 8 sporcu kabul edebildiklerini kaydetti.

Okçuluk yarışmasında dereceye girenleri ödüllendirdiklerini söyleyen okçuluk antrenörü ve eğitmeni Bahattin Tüz ise Okçuluk sporcularımızdan 2'si bedensel engelli. 2 sporcumuz da iyi yarıştı. İnşallah yakın zamanda birçok engelli sporcumuz yanımızda olacak. Onları hayata ve topluma kazandırmayı sağlayacağız diye konuştu.

BİNGÖLLÜ GENÇLER, 19 MAYIS'TA OKÇULUKTA YARIŞTI
BİNGÖLLÜ GENÇLER, 19 MAYIS'TA OKÇULUKTA YARIŞTI
BİNGÖLLÜ GENÇLER, 19 MAYIS'TA OKÇULUKTA YARIŞTI
BİNGÖLLÜ GENÇLER, 19 MAYIS'TA OKÇULUKTA YARIŞTI
BİNGÖLLÜ GENÇLER, 19 MAYIS'TA OKÇULUKTA YARIŞTI
BİNGÖLLÜ GENÇLER, 19 MAYIS'TA OKÇULUKTA YARIŞTI
BİNGÖLLÜ GENÇLER, 19 MAYIS'TA OKÇULUKTA YARIŞTI
BİNGÖLLÜ GENÇLER, 19 MAYIS'TA OKÇULUKTA YARIŞTI
BİNGÖLLÜ GENÇLER, 19 MAYIS'TA OKÇULUKTA YARIŞTI
BİNGÖLLÜ GENÇLER, 19 MAYIS'TA OKÇULUKTA YARIŞTI
BİNGÖLLÜ GENÇLER, 19 MAYIS'TA OKÇULUKTA YARIŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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