Bingöllü çocuklar sıcak havanın tadını çıkardı Bingöl'de tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlı olan 0-14 yaş grubu çocuklar bir hafta aradan sonra yeniden dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Bingöl'de tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlı olan 0-14 yaş grubu çocuklar bir hafta aradan sonra yeniden dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Saat 11.00 itibarıyla sokağa çıkmaya başlayan çocuklar parklarda koştu, oyun oynadı.

Bazı çocuklar arkadaşları ile bazıları ise aileleriyle dışarıya çıktı, sıcak havanın tadını çıkardı.

Kimi çocuklar top oynamayı, bisiklete binmeyi tercih ederken, bazıları ise paten kaydı, uçurtma uçurdu.

Çocukların ve ebeveynlerinin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde dışarda vakit geçirdiği gözlendi.

Çocuklarını dışarı çıkaran Vedat Metin, yaptığı açıklamada, devletin aldığı önlemler sayesinde çocuklarını kısa süreliğine de olsa evden çıkarmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Nisanur Metin (13) ise, dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, babasıyla uçurtma uçurduklarını belirtti.

Kaynak: AA