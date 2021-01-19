Bingöllü bakkal dükkanın önündeki serçeleri yemsiz bırakmıyor
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Bingöllü bakkal dükkanın önündeki serçeleri yemsiz bırakmıyor

19.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:20
Bingöllü bakkal dükkanın önündeki serçeleri yemsiz bırakmıyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 30 yıldır bakkal dükkanı işleten Doğan Demir, dükkanın önündeki serçeleri yemsiz bırakmıyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 30 yıldır bakkal dükkanı işleten Doğan Demir, dükkanın önündeki serçeleri yemsiz bırakmıyor.

Demir, 20 yıldır dükkanın önüne gelen serçe kuşlarına yem verdiğini belirterek, "Seslendiğim zaman dükkanın önüne toplanıyorlar. Yaz mevsimine kadar yaklaşık 25 kilo bulgur, ayrıca da ekmek veriyorum. Özellikle bu kış günlerinde bu hayvanlara bakmak çok sevap." dedi.

Demir vatandaşlara sokakta yaşayan hayvanlara karşı duyarlılık göstermeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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