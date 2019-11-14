Bingöl Yukarı Kaleköy Barajı, Çin'de "En İyi Proje" ödülünü aldı

14.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:50

Bingöl'deki Yukarı Kaleköy Barajı, Çin'de düzenlenen kongrede 2019 yılı baraj inşaatlarına yön veren ve ilham kaynağı olan projeler yarışmasında en iyi proje seçildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Murat Nehri üzerinde kurulan Yukarı Kaleköy Barajı ve HES projesi, Çin'de düzenlenen "Uluslararası 8. Silindirle Sıkıştırılmış Barajlar Kongresi"nde gerçekleştirilen "2019 Yılı Baraj İnşaatlarına Yön Veren ve İlham Kaynağı Olan Projeler Yarışması"nda birinci oldu.

Ödülü, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanı Dinçer Aydoğan aldı. Aydoğan, kongrede Türkiye'de DSİ tarafından geçmişten bu yana yapılan baraj projeleri ve tecrübeleri konusunda sunum gerçekleştirdi.

450 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılıyor

Söz konusu barajın, ortalama 1 milyar 504 milyon 710 bin kilovatsaat elektrik üretimi ile 454 bin 595 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu elektrik ihtiyacını karşıladığı belirtildi.

Sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 477 bin 686 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek enerji üretimi yapan barajın, Murat Nehri'nde projelendirilen en büyük elektrik üretim kapasitesine sahip santral olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA