BİNGÖL YEDİSU REGÜLATÖRÜ VE SULAMASI İNŞAATI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
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BİNGÖL YEDİSU REGÜLATÖRÜ VE SULAMASI İNŞAATI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

BİNGÖL YEDİSU REGÜLATÖRÜ VE SULAMASI İNŞAATI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bingöl iline yaptığı yatırımlarla bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bingöl iline yaptığı yatırımlarla bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bingöl ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda Bingöl Yedisu Regülatörü ve Sulaması İnşaatı çalışmaları devam ediyor ve projenin bitirilmesi ile birlikte toplamda 9 bin 580 dekar tarım alanının cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanması temin edilecek. Su kaynağı Bingöl Yedisu Regülatörü tamamlandı. Regülatör 9 bin 580 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek. Yedisu sulaması, milli ekonomiye yılda9 Milyon Lira katkı temin edecek ve ayrıca 2. 874 kişiye tarımsal istihdam sağlayacak. Bingöl Yedisu Regülatörü ve Sulaması İnşaatı, 2021 yılı performans programında yer alan ve bitirilmesi öngörülen işler arasında yer almakta olup, sulama şebekesi inşaat çalışmaları devam etmektedir. 2021 yılı sonuna kadar sulama şebekesi imalatları tamamlanarak hizmete alınması hedeflenmektedir.

Kaynak: Habermetre

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BİNGÖL YEDİSU REGÜLATÖRÜ VE SULAMASI İNŞAATI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR - Haberler
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