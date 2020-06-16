Bingöl-Yedisu kara yolunda heyelan riski nedeniyle çalışma yapılacak
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Bingöl-Yedisu kara yolunda heyelan riski nedeniyle çalışma yapılacak

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından Bingöl-Yedisu kara yolunda heyelan riski nedeniyle çalışma gerçekleştirilecek.

Bingöl-Yedisu kara yolunda heyelan riski nedeniyle çalışma yapılacak
16.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:48

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından Bingöl-Yedisu kara yolunda heyelan riski nedeniyle çalışma gerçekleştirilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, heyelan riski nedeniyle 20. kilometreden itibaren 15.00-20.00 saatlerinde çalışma gerçekleştirileceğinden Bingöl-Yedisu kara yolunun ulaşıma kapanacağı bildirildi.

Açıklamada, çalışmanın yapılacağı saatler arasında Yedisu ilçesine ve afet alanına ulaşımın kontrollü olarak Çat kara yolu üzerinden verileceği belirtildi.

Bingöl-Yedisu kara yolu dün akşam heyelan dolayısıyla bir süreliğine ulaşıma kapanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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