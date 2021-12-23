Bingöl ve Siirt'te 22 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl ve Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 22 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 4, ilçelerden Karlıova'da 3, Solhan'da 7 ve Genç'te 2 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, 16 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt

Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipiden dolayı 4 köy ile 2 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İlçede dün geceden bu yana etkili olan kar yağışından dolayı Kışlacık, Taşdibek, Çat ve Düğüncüler köyleri ile Gümüşören köyünün Ormancık ve Sarıçiçek mezralarına ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, ekiplerin çalışması ile dünden bu yana Şirvan ilçesinde 29, Pervari'de de 12 yerleşim yerinin yolu açıldı.

AA / Aydın Arık - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet