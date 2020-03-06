Bingöl ve Mardin'den İdlib'deki Mehmetçiğe destek

06.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:56

Bingöl'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri İdlib'de görevli Mehmetçiğe destek açıklaması yaptı.

Bingöl Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği (BİŞHAK) üyeleri İdlib'deki Mehmetçiğe destek için Genç Caddesi Saat Kulesi önünde bir araya geldi.

Burada açıklama yapan BİŞHAK Başkanı Naim Tan, şehit askerlere vefa ve minnet duygularını ifade etmek istediklerini söyledi.

Tan, "Ordumuzun, Mehmetçiğin, devletimizin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız. Bingöllüler olarak kefenimizi giyip, İdlib'e giderek Mehmetçiğe destek, vatan uğruna da şehit olmaya hazırız." dedi.

Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de, ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini aktardı.

"Geçmişten beri, çeşitli oyunlarla, çeşitli entrikalarla üzerimize geliyorlar. Bir taraftan alçak hain FETÖ terör örgütüyle bir taraftan da 40 yıldır terör örgütü PKK ile üzerimize geliyorlar." ifadelerini kullanan Sözen, şunları kaydetti:

"Şu anda Allah'a şükürler olsun dağlarımızda terör bitmiş, gece gündüz Diyarbakır, Muş, Erzurum, bütün yollarımızı, meralarımızı, tarlalarımızı, bahçelerimizi rahat bir şekilde kullanıyoruz, hayvancılık yapıyoruz. Terör bitti bu defa ülkemizi farklı şeylerle sıkıştırmaya çalışıyorlar. Zaman zaman ekonomi ile bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Onun için uyanık olalım, bir olalım, beraber olalım. Bunun siyasi partisi, siyasi görüşü olmaz. Ülkemize sahip çıkacağız."

Basın açıklaması, okunan dualarla sona erdi.

Mardin

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Mardin Büyükşehir Başakspor futbolcuları da İdlip'deki Mehmetçik için Türk bayrağı açtı.



Pazar günü kendi sahasında konuk edeceği Dersimspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdüren Başakspor teknik ekip ve futbolcuları yaptıkları antrenmanın ardından İdlib'de görevli Mehmetçiğe destek verdi.



Sahanın ortasında açılan dev Türk bayrağı etrafında toplanan teknik ekip ve futbolcular şehitler anısına saygı duruşunda bulundu, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Mardin Büyükşehir Başakspor Teknik Direktörü Can Güven, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilediklerini belirtti.



Zor bir süreçten geçildiğini, bu zor sürecin birlik ve beraberlikle atlatılacağını belirten Güven, "Allah ordumuzu korusun. Kaybettiğimiz askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum." diye konuştu.

Kaleci Ethem Bayburt ise her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını dile getirerek, "Allah onlardan razı olsun. Her zaman onlarla birlikteyiz. Onları destekliyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.

Mardin'in Ömerli ilçesindeki Merkez Camisi'nde şehit olan askerler ve görev yapan Mehmetçik için İl Müftüsü İsmail Çicek, İlçe Müftü Vekili İbrahim Işık tarafından Kur'an-ı Kerim ve Fetih duası okundu, dualar edildi.



Şehit düşen askerler için İl Müftüsü Çiçek, gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Kaynak: AA