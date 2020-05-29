Bingöl ve Mardin'de stadyumda cuma namazı
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Bingöl ve Mardin'de stadyumda cuma namazı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 aydır cuma namazlarının cemaatle kılınmadığı Bingöl ve Mardin'de camiler, parklar ve meydanların yanı sıra stadyumda da cuma namazı kılındı.

Bingöl ve Mardin'de stadyumda cuma namazı
29.05.2020 15:05 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:05

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 aydır cuma namazlarının cemaatle kılınmadığı Bingöl ve Mardin'de camiler, parklar ve meydanların yanı sıra stadyumda da cuma namazı kılındı.

İçişleri Bakanlığınca, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından, Bingöl ve Mardin'de açık alanlar ve cami avlularında Kovid-19 tedbirleri kapsamında binlerce kişi saf tuttu.

Bingöl'de namaz için belirlenen 391 noktadan Recep Tayip Erdoğan Mahallesinde bulunan TOKİ Camisinde, Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla şükür kurbanı kesildi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,5 aydan bu yana camilerin cemaatinden uzak kaldığını hatırlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu ile aldığı karar doğrultusunda camilerin bugün yeniden cemaatine kavuştuğunu aktardı.

"Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bingöl'de de camilerin yeniden ibadete açılıyor olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Rabb'im bundan sonra hiçbir vesileyle bizleri camisiz, ezansız ve cemaatsiz bırakmasın." diyen Ekinci, tüm Türkiye'de olduğu gibi Bingöl'de de kurban kestiklerini dile getirdi.

İnönü Mahallesindeki eski terminal alanında cuma namazı kılan vatandaşlardan Abdullah Bilmez, cemaatle birlikte cuma namazı kıldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Bingöl'ün Genç ilçesinde namaz kılınan alanlardan biri de stadyum oldu. Genç Stadyumu'na gelen vatandaşların futbol sahasında ateşleri ölçüldü, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı.

İlçe Müftüsü Mahmut Kaya, namaz öncesi yaptığı konuşmada, son genelge ile cami avlularında cuma namazı izni çıktığını ancak ilçedeki cami avlularının küçük olması ve virüs riskinin devam etmesi nedeniyle stadyumda namaz kılacaklarını söyledi. Merkez Camisi İmamı Yaşar Özer tarafından da hutbe okundu. Cuma namazını Müftüsü Kaya kıldırdı.

Ömerli Stadyumu'nda cuma namazı eda edildi

Mardin'de aralarında tarihi camilerin avlusunun da bulunduğu 156 noktada cuma namazı eda edildi. Ömerli Stadyumu da namaz kılınan alanlar arasında yer aldı. Sosyal mesafe kuralına göre stadyumda saf tutan Mardinliler, Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde cuma namazını kıldı, dua okudu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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