Bingöl ve Diyarbakır'da 10 milyon kök kenevir ele geçirildi İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bingöl ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda 10 milyon 110 bin kök kenevir ele geçirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bingöl ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda 10 milyon 110 bin kök kenevir ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturucuya karşı mücadele sürüyor. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 26 ayrı noktada, 6 milyon 110 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca da Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda ise 60 farklı noktada 4 milyon kök kenevir bitkisi ve 1 ton 244 kilogram esrar ele geçirildi. Son 2 günde narko terör operasyonlarında 10 milyon 110 bin kök kenevir ele geçirilirken, bu yakalamalarla birlikte son 15 günde ele geçirilen kök kenevir miktarının 42 milyon 110 bine yükseldiği belirtildi.

Kaynak: DHA