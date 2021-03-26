Bingöl ve Binali Yıldırım Üniversiteleri rektörlerinden ERÜ Rektörü Çalış'a ziyaret
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Bingöl ve Binali Yıldırım Üniversiteleri rektörlerinden ERÜ Rektörü Çalış'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bingöl ve Binali Yıldırım Üniversiteleri rektörlerinden ERÜ Rektörü Çalış'a ziyaret

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirilen 'YÖK-Anadolu Projesi' kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile eşleşen Bingöl Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, ERÜ Rektörü Prof. Dr.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirilen 'YÖK-Anadolu Projesi' kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile eşleşen Bingöl Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret ettiler.

Rektör Çalış'ın ilk konuğu Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak oldu. Rektörlük makamında Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak ile bir süre görüşen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, iki üniversite arasında hayata geçirilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulundular. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın bir diğer konuğu ise 'YÖK-Anadolu Projesi' kapsamında ERÜ ile eşleşen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Akın Levent oldu. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, proje kapsamında Bingöl Üniversitesi ile diş hekimliği, ilahiyat, hemşirelik ve psikoloji alanlarında, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile de uçak bakım ve onarım alanlarında işbirliği yapacaklarını belirtti. - KAYSERİ

Bingöl ve Binali Yıldırım Üniversiteleri rektörlerinden ERÜ Rektörü Çalış'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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