Bingöl ve Batman'da fırtınada bazı binaların çatıları uçtu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bingöl ve Batman'da fırtınada bazı binaların çatıları uçtu

24.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:43
Bingöl ve Batman'da fırtınada bazı binaların çatıları uçtu

Bingöl'ün Genç ve Batman'ın Sason ilçelerinde etkili olan fırtına hasara yol açtı.

Bingöl'ün Genç ve Batman'ın Sason ilçelerinde etkili olan fırtına hasara yol açtı.

Gece etkili olan fırtına, Genç ilçe merkezinde çeşitli evlere, apartmanlara ve elektrik direklerine zarar verdi. Çok sayıda binanın çatısının uçtuğu fırtınada, bazı ağaçlar da elektrik tellerine devrildi.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı ilçede, itfaiye ekipleri yola düşen çatı parçalarını kaldırdı ve hasar tespit çalışması yaptı.

Batman

Sason ilçe merkezi ve köylerde de fırtına sonucu bazı evlerin çatıları uçtu. Yolüstü köyünde 2005'te yapılan caminin minaresi yıkıldı.

Cami imamı Çetin Karakaya, olayın gece gerçekleşmesi nedeniyle herhangi can kaybı ve yaralanma yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Minarenin düşen parçalarının caminin çeşitli bölümlerine zarar verdiğini kaydeden Karakaya, "Hem minareyi hem de caminin zarar gören bölümlerini devletimizin ve vatandaşlarımızın desteğiyle inşallah en yakın zamanda onaracağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Aleyna Tilki Merve Dizdar Rasim Öztekin Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bingöl ve Batman'da fırtınada bazı binaların çatıları uçtu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 13:44:37. #1.16#
title