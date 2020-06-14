Bingöl Valisi Kadir Ekinci, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Depremde çöken kulelerimizden birinin... Bingöl Valisi Kadir Ekinci, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Depremde çöken kulelerimizden birinin altında kalan kardeşimiz yaralı olarak kurtarıldı, diğer kardeşimiz ise ne yazık ki Hakk'ın rahmetine kavuştu, korucumuz şehit oldu, 6 vatandaşımız enkazdan sağ kurtarıldı, şuan itibariyle enkazda...

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Depremde çöken kulelerimizden birinin altında kalan kardeşimiz yaralı olarak kurtarıldı, diğer kardeşimiz ise ne yazık ki Hakk'ın rahmetine kavuştu, korucumuz şehit oldu, 6 vatandaşımız enkazdan sağ kurtarıldı, şuan itibariyle enkazda bulunan herhangi bir arkadaşımız kalmadı" dedi. - BİNGÖL Kaynak: İHA