Bingöl Valisi Kadir Ekinci'den Kovid-19 denetim noktalarına ziyaret Bingöl Valisi Kadir Ekinci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında şehir giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarını ziyaret etti.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında şehir giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarını ziyaret etti.

Bingöl Elazığ kara yolu mezarlık mevkisindeki kontrol noktasında görev yapan polis memurlarından yapılan denetimler hakkında bilgi alan Vali Ekinci, araçlarla seyahat eden vatandaşları da koronavirüs konusunda uyardı.

Ekinci, burada yaptığı açıklamada, toplum sağlığı ve kamu düzeninin önemine işaret ederek, alınan kurallara bütün vatandaşların uyması gerektiğini söyledi.

Salgının yayılmaması için kentin giriş-çıkış yapılan tüm noktalarında vatandaşların ateş ve sağlık durumlarının uzman personel tarafından kontrol edildiğini anlatan Ekinci, şöyle devam etti:

"Şehirlerarası yolculuk yapıp ilimize gelecek olan vatandaşlarımıza 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları gerektiği hem sözlü hem de yazılı olarak tebliğ ediliyor. Bunların gerekli takipleri de ilgili kurumlarımız tarafından yapılıyor. Ayrıca vatandaşlarımızın kişisel hijyen tedbirlerini almaları ve alınan tedbirlere uymaları gerekiyor."

Vali Ekinci, zorunlu olmadıkça kimsenin dışarıya çıkmamasını isteyerek, "Alınan tedbirler tamamıyla vatandaşımızın sağlığını korumaya yönelik önlemlerdir." dedi

Kaynak: AA