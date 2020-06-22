Bingöl Valisi Kadir Ekinci'den depreme ilişkin değerlendirme Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bingöl Valisi Kadir Ekinci'den depreme ilişkin değerlendirme Açıklaması

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, bugüne kadar 1082'si Karlıova olmak üzere 2 bin 849 çadır kurduklarını söyledi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci'den depreme ilişkin değerlendirme Açıklaması
22.06.2020 13:41 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:18

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, bugüne kadar 1082'si Karlıova olmak üzere 2 bin 849 çadır kurduklarını söyledi.

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan ve güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun şehit olduğu, 35 kişinin yaralandığı depremin ardından yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor.

Vali Ekinci, deprem ilişkin yaptığı açıklamada, depremin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve milletvekillerinin deprem gecesi bölgeye geldiklerini anımsattı.

293 ahır hasar gördü

5,7 şiddetindeki depremin ardından 266 artçı deprem yaşandığını, buna bağlı olarak da evleri hasar görmeyen depremzedelerin çadırda kalmayı tercih ettiğini belirten Ekinci, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar 1082'si Karlıova olmak üzere 2 bin 849 çadır kurduk. Hasar olmamasına rağmen 'çok korktuk, evde kalamıyoruz' diyenlere de çadır yardımımız devam ediyor. 3 ilçemizde 293 ahır hasar gördü. Burada da 44 küçükbaş, 85 kanatlı hayvan telef oldu. Bugüne kadar 3 milyon 18 bin lira AFAD ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca gönderildi. Bu yardımlar çerçevesinde 532 bin lira bugün itibariyle harcandı. Aynı zamanda 538 gıda kolisi de vatandaşlarımıza dağıtıldı."

Vali Ekinci, Türk Kızılay tarafından 30 bin 650 öğün yemek, 8 bin 850 kumanya kahvaltı, 567 gıda kolisi dağıtıldığını işaret ederek, sivil toplum kuruluşlarının gönderdiği yardımlarını da depremzedelere ulaştırıldığını ifade etti.

Güvenlik Korucusu İsa Kumral'ın tedavisi Ankara'da sürüyor

Depremde 13 kamu binasının zarar gördüğünü kaydeden Ekinci, şunları aktardı:

"Kaynarpınar Jandarma Karakolunda görevli Güvenlik Korucumuz İsa Kumral enkazın altında kalarak parmaklarını kaybetmişti. Onun da şu Ankara'da tedavisi devam ediyor. Rabb'im ona da şifa ihsan eylesin. Deprem ile birlikte toplam 35 kardeşimiz hastanelere müracaat etti. Bu kardeşlerimizden şu an sadece İsa Kumral'ın hastanede tedavisi devam ediyor, diğerleri taburcu oldu."

Solhan'daki sel felaketi

Vali Ekinci, Solhan ilçesine bağlı Arakonak beldesinde meydana gelen sel felaketine ilişkin soru üzerine, "Orada da 12 konutumuz, 3 ahırımız ve yaklaşık 200 dönüm tarım arazimiz zarar gördü. Vatandaşlarımıza hizmetlerin ulaştırılmasına gayret ediliyor. Biz inanıyoruz ki el birliğiyle, gönül birliği içerisinde olduğumuz müddetçe aşamayacağımız hiçbir problem yoktur." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak Haber
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu Haber
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Haber
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti Haber
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı Haber
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak Haber
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan 'Bu bir hastalık' savunması
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan "Bu bir hastalık" savunması
Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı
Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
Belediye otobüsüne çarpan otomobildeki çocuklar ölümden döndü
Belediye otobüsüne çarpan otomobildeki çocuklar ölümden döndü
Uluslararası Göç Filmleri Festivali ödülleri sahiplerini buldu
Uluslararası Göç Filmleri Festivali ödülleri sahiplerini buldu
TikTok'a video çekmeye çalışan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti
TikTok'a video çekmeye çalışan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Komandolar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti
Komandolar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti
Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum
Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı
Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı
Salgının en kötü günü! Dünya üzerinde en çok vaka yaşanan günü geride bıraktık
Salgının en kötü günü! Dünya üzerinde en çok vaka yaşanan günü geride bıraktık
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
Emine Erdoğan, 16 yıl önce kaybettiği babasıyla fotoğrafını paylaştı
Emine Erdoğan, 16 yıl önce kaybettiği babasıyla fotoğrafını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Binali Yıldırım
Magazin Alişan Mustafa Ceceli Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Sergen Yalçın Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Ateş Bursa Gaziantep
Şu an buradasınız: Bingöl Valisi Kadir Ekinci'den depreme ilişkin değerlendirme Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 14:18:11. #1.14#
title