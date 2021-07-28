Bingöl Valisi Ekinci: "Şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum söz konusu değil"

Bingöl Valisi Kadri Ekinci, merkez üssü Kiğı ilçesi olan 4.3 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar kendilerine yansıyan olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.