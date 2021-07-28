Bingöl Valisi Ekinci: "Şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum söz konusu değil"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bingöl Valisi Ekinci: "Şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum söz konusu değil"

Bingöl Valisi Ekinci: 'Şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum söz konusu değil'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl Valisi Kadri Ekinci, merkez üssü Kiğı ilçesi olan 4.3 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar kendilerine yansıyan olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.

Bingöl Valisi Kadri Ekinci, merkez üssü Kiğı ilçesi olan 4.3 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar kendilerine yansıyan olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 15.27'de derinliği 12 kilometre olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ilçe merkezi ve köylerde hissedildi. Deprem sonra İHA muhabirine değerlendirmede bulunan Vali Kadir Ekinci, "Deprem dolayısıyla şuana kadar yansıyan herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil" dedi. - BİNGÖL

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fazıl Küçük Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı İrem Derici Şeyma Subaşı Sevda Erginci
Spor Can Bartu Eda Erdem Serdar Aziz Hatice Kübra İlgün Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bingöl Valisi Ekinci: "Şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum söz konusu değil" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 16:08:48. #1.16#

title