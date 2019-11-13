Bingöl Valisi Ekinci, Kore gazisi Albaşkara'yı ağırladı
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Bingöl Valisi Ekinci, Kore gazisi Albaşkara'yı ağırladı

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, kentte yaşayan Kore gazisi Aziz Albaşkara'yı makamında ağırladı.

13.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:20
Bingöl Valisi Ekinci, Kore gazisi Albaşkara'yı ağırladı

Valisi , kentte yaşayan gazisi Aziz Albaşkara'yı makamında ağırladı.

Ekinci, merkeze bağlı Yazgülü köyünde yaşayan 89 yaşındaki Kore gazisi Albaşkara ile görüştü.

Albşkara'yı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekinci, "Şehit ve gazilerimize olan minnet borcumuzu asla unutmadık, unutmayacağız." dedi.

Ekinci, ziyaret anısına gazi Albaşkara'ya Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Kaynak: AA
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