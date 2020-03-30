Bingöl Valisi Ekinci çağrıya uyanlara teşekkür etti Bingöl Valisi Kadir Ekinci, yeni tip koronavirüs çağrısına uyan Bingöllülere teşekkür etti.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, yeni tip koronavirüs çağrısına uyan Bingöllülere teşekkür etti.

Ekinci, yayımladığı mesajda, koronavirüs ile mücadelenin olduğu zor bir süreçten geçildiğini belirtti.

İlgili bakanlıklarca en küçük ayrıntılar düşünülerek her gün yeni tedbirlerin alındığını aktarılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüsle mücadelenin en etkin yolu sosyal izolasyon yani evlerimize çekilmek ve çıkmamaktır. Bu ilkeden hareketle Bingöl Valiliği olarak bizler de 'Evde Kal Bingöl' çağrısı yaptık. Gururla müşahade ettik ki cadde ve sokakları bomboştu. Durumun ciddiyetini gören ve gerekli hassasiyeti göstererek evlerinden çıkmayan her bir kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA