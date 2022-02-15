Bingöl Valiliğinden açıklama

KARLIOVA, BİNGÖL (İHA) - Bingöl Valiliği'Köylülere işkence' başlığı ile yapılan kasıtlı haber ve paylaşımlar üzerine açıklamada bulundu.

Bingöl Valiliğin açıklamasında, "Bazı sosyal medya platformlarında Karlıova ilçesi Hasanova köyü ile ilgili olarak, 'Köylülere işkence' başlığı ile yapılan kasıtlı haber ve paylaşımlar üzerine Valiliğimizce kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Buna göre Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında Karlıova Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karara bağlı olarak güvenlik güçlerimizce Hasanova köyünde bulunan ikamete gidilmiştir. Arama işlemine başlanacağı esnada şüpheli şahsın aile fertleri tarafından görevlilere mukavemette bulunulmuş ve eve girişleri engellenmek istenmiştir. Bunun üzerine, güvenlik görevlilerimizce önce sözlü uyarıda bulunulmuş ardından herhangi bir zor kullanımına gerek kalmaksızın arama işlemi sonrasında şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır" denildi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa