Bingöl Valiliği: "Yaklaşık 2 bin-2 bin 500 hektar alanın yangından etkilendiği değerlendirilmektedir"
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Bingöl Valiliği: "Yaklaşık 2 bin-2 bin 500 hektar alanın yangından etkilendiği değerlendirilmektedir"

Bingöl Valiliği: 'Yaklaşık 2 bin-2 bin 500 hektar alanın yangından etkilendiği değerlendirilmektedir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl Valiliği, Genç ilçesindeki orman yangını ile ilgili yaptığı açıklamada şu ana kadar yaklaşık 2 bin-2 bin 500 hektar alanın etkilendiğini bildirdi.

Bingöl Valiliği, Genç ilçesindeki orman yangını ile ilgili yaptığı açıklamada şu ana kadar yaklaşık 2 bin-2 bin 500 hektar alanın etkilendiğini bildirdi.

Geçtiğimiz Cuma günü Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi bölgesi Güzeldere ve Dedebağı köyleri sınırlarında çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale çalışmaları sürerken, valilik de çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, "25 Haziran 2021 günü öğle saatlerinde Genç ilçemizin Güzeldere ve Dedebağı köylerinde meydana gelen orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimizce aynı saatlerde müdahale çalışması başlatılmıştır. İlerleyen saatlerde İl Jandarma Komutanlığı, Bingöl Belediyesi, İl Özel İdaresi, Genç Kaymakamlığı, Genç Belediyesi ve Dimin Maden Şirket'i araç ve personeli yangının daha büyük mağduriyetlere yol açmaması için bölgede seferber edilmiş, yangına müdahale çalışmaları gece gündüz aralıksız sürdürülmüştür. Kuraklık ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın alanının genişlemesi üzerine Orman Genel Müdürlüğü'nden yangın söndürme helikopteri talep edilmiştir. Yangına müdahale çalışmalarımız halen 2 Helikopter, 8 Arazöz, 4 İtfaiye, 3 loader, 1 Dozer, 2 İlk Müdahale Aracı, 1 JCB, 1 Ekskavatör, 1 arazöz, 3 su ikmal aracı, 45 Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Genç İlçe Jandarma Komutanlığı emir komutasında 3 JİG Timi, 1 GK Timi ile devam etmektedir. Zamanında gerçekleşen müdahaleler neticesinde orman yangınının yerleşim yerlerine ulaşmaması ve herhangi bir can kaybının olmaması en büyük tesellimizdir. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin -2 bin 500 hektar alanın yangından etkilendiği değerlendirilmektedir. Yangın ile mücadelede görev alan bütün kurumlarımıza ve personelimize katkılarından ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eder, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi. - BİNGÖL

Bingöl Valiliği: 'Yaklaşık 2 bin-2 bin 500 hektar alanın yangından etkilendiği değerlendirilmektedir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bingöl Valiliği: "Yaklaşık 2 bin-2 bin 500 hektar alanın yangından etkilendiği değerlendirilmektedir" - Haberler
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