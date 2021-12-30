Bingöl Valiliği, 'Maskeli Saldırgan Vakası' paylaşımlarının asılsız olduğunu duyurdu - Haberler
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Bingöl Valiliği, 'Maskeli Saldırgan Vakası' paylaşımlarının asılsız olduğunu duyurdu

Bingöl Valiliği, 'Maskeli Saldırgan Vakası' paylaşımlarının asılsız olduğunu duyurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl Valiliği, sosyal medya hesaplarında 'Maskeli Saldırgan Vakası' paylaşımlarının asılsız olduğunu bildirerek, korku ve tedirginliğe sebep olanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

Bingöl Valiliği, sosyal medya hesaplarında 'Maskeli Saldırgan Vakası' paylaşımlarının asılsız olduğunu bildirerek, korku ve tedirginliğe sebep olanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

Valilik yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında 'Maskeli Saldırgan Vakası' veya 'Mahallelerde Maskeli Dehşet' başlığı ile yapılan ve kamuoyunda korku ve tedirginliğe sebep olmayı hedefleyen paylaşımlar asılsız ve gerçek dışıdır. İlimizde vatandaşlarımızın tedirgin olmasını gerektirecek bu türden herhangi bir olay yaşanmamıştır. Gerçekle ilgisi olmayan bu haberleri paylaşarak kamuoyunda 'korku ve tedirginlik' sebep olanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır" denildi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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