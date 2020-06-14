Bingöl Valiliği: "(Karlıova'daki deprem) Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi... Bingöl Valiliği: "(Karlıova'daki deprem) Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralanmıştır.

Bingöl Valiliği: "(Karlıova'daki deprem) Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir." Kaynak: AA