Bingöl Valiliği: "(Karlıova'daki deprem) Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi...
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Bingöl Valiliği: "(Karlıova'daki deprem) Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi...

Bingöl Valiliği: "(Karlıova'daki deprem) Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralanmıştır.

Bingöl Valiliği:
14.06.2020 18:07 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:10

Bingöl Valiliği: "(Karlıova'daki deprem) Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir."

Kaynak: AA

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