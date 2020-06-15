Bingöl Valiliği emrine 500 bin lira ödenek gönderildi
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Bingöl Valiliği emrine 500 bin lira ödenek gönderildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Bingöl Valiliği emrine 500 bin lira acil yardım ödeneğinin gönderildiği bildirildi.

Bingöl Valiliği emrine 500 bin lira ödenek gönderildi
15.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:36

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Bingöl Valiliği emrine 500 bin lira acil yardım ödeneğinin gönderildiği bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin ardından müdahale ve tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Depremden etkilenen ve tedavisi tamamlanan 16 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 11 vatandaşımızın tedavilerine devam edilmektedir. Bölgedeki çalışmalar için alana sevk edilen araç sayısı 104'e, personel sayısı ise 841'e çıkarılmıştır. Beslenme ihtiyacı için gönderilen sıcak yemek öğünü 6 bin 500'e, haberleşmenin kolay sağlanması için gönderilen mobil baz istasyonu sayısı 7'ye yükseltilmiştir."

Deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 3 depremin yaşandığı ve toplam 159 artçının olduğu bildirilen açıklamada, AFAD tarafından, acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Bingöl Valiliği emrine 500 bin lira acil yardım ödeneği gönderildiği, AFAD bölgesel lojistik destek depolarından, depremden etkilenen bölgelere yatak, battaniye, yastık, çarşaf seti ile mutfak setlerinin sevklerinin devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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