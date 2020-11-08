Bingöl Valiliği: Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır
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Bingöl Valiliği: Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır

08.11.2020 13:09 | Son Güncelleme: 08.11.2020 13:12
Bingöl Valiliği: Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır

Bingöl Valiliği, Karlıova ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Bingöl Valiliği, Karlıova ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Valiliğin, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, saat 12.22'de merkez üssü Karlıova'nın Kaynarpınar köyü olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatılarak, "Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Allah, milletimizi ve memleketimizi her türlü felaketten muhafaza etsin." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Çelik

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