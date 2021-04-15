Bingöl Üniversitesince "Kovid-19 Sürecinde Gıda Güvenliği Programı" düzenlendi
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Bingöl Üniversitesince "Kovid-19 Sürecinde Gıda Güvenliği Programı" düzenlendi

Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Bingöl Üniversitesince 'Kovid-19 Sürecinde Gıda Güvenliği Programı' düzenlendi

Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sağlıklı bir nesil için ambalajlı gıdaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sağlıklı bir nesil için ambalajlı gıdaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından çevrimiçi düzenlenen "Kovid-19 Sürecinde Gıda Güvenliği Programı"nda konuşan Artık, Dünya Sağlık Örgütünün uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmesine neden olan Kovid-19 salgınının, toplumları etkilemeye devam ettiğini anımsattı.

Gıda güvenliği ve güvencesinin Kovid-19 sürecinde çok daha fazla gündeme geldiğine işaret eden Artık, riske yönelik daha önce önlemler alındığını, şimdi ayrıca önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Gıda güvenliği kültürünün oluşturulması gerektiğini aktaran Artık, bağımsız gıda otoritesinin kurulması gerektiğini belirtti.

Artık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir bebek doğduğunda annesi onu kundağa almadan nasıl yaşayamıyorsa gıda da öyledir. Gıdanın muhafaza edilmesi gerekir çünkü gıda da canlıdır. Gıdanın muhafaza edilmesi için kullandığımız muhafaza tekniklerinden herhangi biriyle bu yapılmalı. 'Ambalajlı gıda tüketmeyin.' diyenler, şimdi ambalajlı gıda için sırada. Her türlü ambalajlı gıda çok önemli, artık kimse ambalajlı gıdaya laf söylemesin. İnsanların yaşamı için salgın, nasıl çok üzerinde durulması gereken bir konuysa, sağlıklı bir nesil için de ambalajlı gıdaya ihtiyaç var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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