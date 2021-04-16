Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi laboratuvarına "Toprakta Fiziksel Analizler" yetkisi verildi

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanında pilot üniversite olan Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi laboratuvarına "Toprakta Fiziksel Analizler" yetkisi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanında pilot üniversite olan Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi laboratuvarına "Toprakta Fiziksel Analizler" yetkisi verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Toprakta Fiziksel Analizler yetkisi verilen laboratuvar, gelişen alt yapı olanakları ve personel birikimiyle bölge çiftçilerine ve araştırmacılara daha fazla hizmet verecek.

Yetki kapsamında tarımsal üretimde önemli parametreler olan ayrıca projelendirme ve devlet teşvik süreçlerinde zorunlu gereksinim olan, "tarla kapasitesi, solma noktası, hacim ve özgül ağırlığı, porozite, agregat stabilitesi, strüktür stabilite indeksi, hidrolik İletkenlik" gibi analizler Ziraat Fakültesi bünyesinde yapılıp rapor edilebilecek.

"Kil tipi tayini" ise Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilecek.

Yetkilendirmenin devamında, detaylı toprak analizleri, sulama suyu analizleri, kapsam bitki analizleri, başlıklarındaki başvuru ve değerlendirme süreci, Ziraat Fakültesi ve Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş