Bingöl Üniversitesi Rektörü Çapak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

11.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:38

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, beğendiği fotoğraflara oy verdi.

AA muhabirlerinin oylamaya sunulan fotoğraflarını tek tek inceleyen Prof. Dr. Çapak, "haber" kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", "yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz-kış bir arada", "spor" kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Çapak, birbirinden güzel ve anlamlı fotoğraflar için AA'ya teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Fotoğraflar arasında bir tercih yapmak bizi zorladı çünkü her birisinin kendisine göre bir değeri var, çok büyük anlamlar yüklü. Zor da olsa bazı tercihlerde bulunmaya çalıştık. Özellikle savaş mağduru olan çocukları ve yaşlıları gösteren fotoğraf beni çok etkiledi. Başta Suriye olmak üzere dünyanın birçok yerinde savaşlarda mağdur olan çocuk ve yaşlılar var. Savaşlar olmasın, ne çocuklar ne de başkaları etkilensin. Onun için bu tercihte bulunduk."

Kaynak: AA