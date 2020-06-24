Bingöl Üniversitesi'ne Prof. Dr. İbrahim Çapak, yeniden atandı
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Bingöl Üniversitesi'ne Prof. Dr. İbrahim Çapak, yeniden atandı

Bingöl Üniversitesi Rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

Bingöl Üniversitesi'ne Prof. Dr. İbrahim Çapak, yeniden atandı
24.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:32

Bingöl Üniversitesi Rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

4 yıl bu görevi yürüten Çapak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ikinci defa Bingöl Üniversitesi rektörlüğüne atandı.

Çapak yaptığı açıklamada, güzel hizmetler yapmaya devam edeceğini işaret ederek, "4 yıl süresince üniversitenin gelişmesi için önemli çalışmalar yapmıştık. Bunu devam ettireceğiz. Bana bu görevi yeniden tevdi eden Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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