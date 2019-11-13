Bingöl Üniversitesi "Kenevir sapı ve jüt" bitkisinden kovan üretecek

13.11.2019 14:15 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:20

Bingöl Üniversitesi'nin hazırladığı proje kapsamında jüt ve kenevir gibi bitkilerin kök ile atıklarından organik kovan üretimi yapılacağı bildirildi.



Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması kapsamında Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma Alanında pilot olan Bingöl Üniversitesi, kentteki arıcıların mesleki hayatına yenilik getiren bir proje hazırladı. Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Meral'in yürütücülüğünü yaptığı "Kovan Yapı Malzemesi Olarak Farklı Tarımsal Atıkların Kullanımı" projesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu panelist görüşleri doğrultusunda kabul edildi.



Proje kapsamında hasadı yapılan ve kullanılmadan tekrar doğaya bırakılan çeşitli bitkisel atıklar yeniden değerlendirileceği belirtildi. Keresteye alternatif malzemenin sağlanacağı projede dış çevre koşullarından en az düzeyde etkilenen jüt, kenevir, çeltik ve mısır bitkilerinin atıkları kullanılarak, Yonga (sunta) ve Lif Levha (MDF) imalatı gerçekleştirileceği kaydedildi.



Ekonomik olarak geniş bir kullanım alanına sahip ve doğada yüzde yüz çözünebilen jüt hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ramazan Meral, "Bingöl'de ilk kez yetiştiriciliği yapılan jüt bitkisi, Ihlamurgiller (Tiliaceae) familyasından olup 2-4 m boylanabilen, optimum büyüme sıcaklığı isteği 18-33 derece olan tek yıllık bir bitkidir. Çalışmada kullanılacak diğer materyalimiz kenevir sapı ise izinli üretim yapılan Malatya ilinden temin edilmiştir. Yaptığımız proje kapsamında tek tabakalı ve üç tabakalı olmak üzere yonga ve lif levhalar üretilecektir. Üç tabakalı levhalarda dış kısımlar jüt ve kenevir, orta kısımlarda ise çeltik mısır atıkları kullanılacaktır. Elde edilen levhalarda içerisinde en ideal fiziko-mekanik özeliklere sahip levha seçenekleri ile Langstroth tipi kovan üretimi yapılacak ve ilerideki çalışmalarda arı sağlığı ile bal verimi ve kalitesi üzerine olacak olumlu etkileri incelenecektir"dedi.



Kompozit malzeme yapımında bitkisel atıkların kullanılmasıyla birlikte bu ürünlerin yetiştiriciliğine rağbetin artacağına değinen Prof. Dr. Meral, bu durumun kırsalda yeni ürünlerle birlikte yeni gelir kaynakları da sağlayacağını dile getirdi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA