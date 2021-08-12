Bingöl Üniversitesi, kaliteli bal üretilen bölgeleri belirliyor

Arı ve arı ürünleri alanında pilot üniversite olan Bingöl Üniversitesince, arıcılığın geliştirilmesi ve kaliteli bal elde edilecek bölgeleri belirlemek amacıyla il genelinde 108 noktaya kurulan arı kovanlarında elde edilen balın sağımı gerçekleştirildi.

Arı ve arı ürünleri alanında pilot üniversite olan Bingöl Üniversitesince, arıcılığın geliştirilmesi ve kaliteli bal elde edilecek bölgeleri belirlemek amacıyla il genelinde 108 noktaya kurulan arı kovanlarında elde edilen balın sağımı gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK) yürütülen "Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında tarım ve havza bazlı kalkınma alanında pilot üniversite seçilen Bingöl Üniversitesi arı, arı ürünleri ve endemik bitkiler üzerine çalışmaları sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında arıcılığın geliştirilmesi ve kaliteli bal elde edilecek bölgeleri belirlemek amacıyla il genelinde zengin floraya sahip yaylalarda 108 noktaya kurulan arı kovanlarında elde edilen balın sağımı yapıldı.

Kovanlardan elde edilen balın, laboratuvarda analizler yapılıyor ve bu çalışmayla kaliteli bal üretimi alanları belirleniyor.

"İnşallah bu yıl kuraklıktan çok fazla etkilenmeden süreci tamamlayacağız"

Adaklı ilçesine bağlı Arıcılar köyündeki bal sağım çalışmasına katılan Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, AA muhabirine, 3 yıl önce başlattıkları çalışmalarla florası zengin farklı bölgelere 108 arı kovanı bıraktıklarını söyledi.

Arıcıların artık kaliteli bal ürettiklerini ve çalışmaları da akademik bilgiye dayalı olarak devam ettiklerini ifade eden Çapak, üniversitenin arı, arı ürünleri alanında pilot üniversite olduğunu belirtti.

Bingöl balı üzerinde özel olarak çalıştıklarını aktaran Çapak, "Bingöl'de arı ve arı ürünleri ile ilgili ciddi bir bilinç oluştu. Arıcılarımız artık bal üretirken, çok kaliteli bal üretiyorlar. Bütün süreci akademik ve bilgiye dayalı olarak devam ettiriyorlar. Şehir içerisinde de bal satışı yapanlara ait çok ciddi modern tesisler ve satış ofisleri var." dedi.

Bu yıl yaşanan kuraklığa rağmen verimi düşürmemek için özel çaba sarf ettiklerini anlatan Çapak, kentte son verilere göre bal üretiminde çok iyi olduğunu dile getirdi.

"Ancak bu yıl kuraklık var, bütün Türkiye'deki arıcılar ve doğal olarak ilgili alanlar etkilendi. Buna rağmen üniversitemizin arıların bulunduğu bölgede verimin iyi olduğunu gördük ve arıcılarımızın bu verimi düşürmemek için özel çaba sarf ettiklerini de müşahede ettik. İnşallah bu yıl kuraklıktan çok fazla etkilenmeden sürecini tamamlamış olacağız." diyen Çapak, önümüzdeki yıllarda da arıcılıkla bölgede arıcılığın gelişmesi için yapılması gereken bütün çalışmaları yürüteceklerini bildirdi.

"Arıcılıkla ilgili yüksek lisans ve doktora programları var"

Laboratuvarda bütün analizlerin yapılmasının arıcılığın gelişmesi için ciddi katkı sağladığını bildiren Çapak, bu süreçte bütün arıcıların istifade ettiğini düşündüklerini aktardı.

Üniversitenin arı ve arı ürünleriyle ilgili hedefinin büyük olduğunu ifade eden Çapak, "Arzumuz sadece ülkemizde değil uluslararası düzeyde bal üretmek ve bu noktada da eğitimler verebilmek. Üniversitemizde arıcılıkla ilgili yüksek lisans ve doktora programları var. Hedefimiz Bingöl balını, dünya birincisi yapmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık