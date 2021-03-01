Bingöl Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi arasında "YÖK Anadolu Projesi" protokolü imzalandı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) uygulanan "YÖK Anadolu Projesi" kapsamında eşleşen Bingöl Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi arasında iş birliği protokolü yapıldı.

Bingöl Üniversitesi Senato Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve akademisyenler katıldı.

Çapak, Bingöl Üniversitesinin tarım havza konusunda pilot üniversite seçilmesiyle İstanbul Üniversitesinden destek aldıklarını söyledi.

Daha önce de zaman zaman görüş alışverişi yaptıklarını dile getiren Çapak, bundan sonraki süreçte de somut bir takım gelişmeler olmasını ümit ettiklerini belirtti.

Projede yer almalarının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Çapak, şöyle konuştu:

"Hem pilot üniversite alanında hem YÖK Anadolu Projesi bağlamında çokça katkı aldık, almaya da devam etmek istiyoruz. Hem üniversitemize hem öğrencilerimize hem de hocalarımıza katkı sağlayacak. Yeni bir takım açılımların olmasını sağlayacak. Projelerin iş alımından sonra YÖK'ün zaten özverili çalışmaları var, Sayın Cumhurbaşkanımız zaten bunları sahipleniyor, kendilerine de biz şükranlarımızı sunuyoruz."

Rektör Prof. Dr. Ak da Türkiye için örnek bir iş yaptıklarını vurguladı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın ufuk açıcı çalışmaları olduğuna dikkati çeken Ak, "Bir proje bitmeden başka bir projeyi hayata geçiren dinamik yapısı, kararlılığı ve buna Cumhurbaşkanımızın destek olması, bizim için hem güç hem de gelecek adına ümit veren bir alan." dedi.

Yerel kalkınmada öncelikli üniversiteler konusunda şu anda 3 grup belirlendiğini aktaran Ak, "Bingöl, ne mutlu ki 15 üniversite içerisinde ilk gruptaydı. Proje, 2 üniversitenin tüm alanlarda birbirleriyle iş birliği ve dostluk alanında verimliliği artırabilecek olan bir iş planı yapmasını amaçlamaktadır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık