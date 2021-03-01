Bingöl Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi arasında "YÖK Anadolu Projesi" protokolü imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bingöl Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi arasında "YÖK Anadolu Projesi" protokolü imzalandı

01.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:02
Bingöl Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi arasında

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) uygulanan "YÖK Anadolu Projesi" kapsamında eşleşen Bingöl Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi arasında iş birliği protokolü yapıldı.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) uygulanan "YÖK Anadolu Projesi" kapsamında eşleşen Bingöl Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi arasında iş birliği protokolü yapıldı.

Bingöl Üniversitesi Senato Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve akademisyenler katıldı.

Çapak, Bingöl Üniversitesinin tarım havza konusunda pilot üniversite seçilmesiyle İstanbul Üniversitesinden destek aldıklarını söyledi.

Daha önce de zaman zaman görüş alışverişi yaptıklarını dile getiren Çapak, bundan sonraki süreçte de somut bir takım gelişmeler olmasını ümit ettiklerini belirtti.

Projede yer almalarının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Çapak, şöyle konuştu:

"Hem pilot üniversite alanında hem YÖK Anadolu Projesi bağlamında çokça katkı aldık, almaya da devam etmek istiyoruz. Hem üniversitemize hem öğrencilerimize hem de hocalarımıza katkı sağlayacak. Yeni bir takım açılımların olmasını sağlayacak. Projelerin iş alımından sonra YÖK'ün zaten özverili çalışmaları var, Sayın Cumhurbaşkanımız zaten bunları sahipleniyor, kendilerine de biz şükranlarımızı sunuyoruz."

Rektör Prof. Dr. Ak da Türkiye için örnek bir iş yaptıklarını vurguladı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın ufuk açıcı çalışmaları olduğuna dikkati çeken Ak, "Bir proje bitmeden başka bir projeyi hayata geçiren dinamik yapısı, kararlılığı ve buna Cumhurbaşkanımızın destek olması, bizim için hem güç hem de gelecek adına ümit veren bir alan." dedi.

Yerel kalkınmada öncelikli üniversiteler konusunda şu anda 3 grup belirlendiğini aktaran Ak, "Bingöl, ne mutlu ki 15 üniversite içerisinde ilk gruptaydı. Proje, 2 üniversitenin tüm alanlarda birbirleriyle iş birliği ve dostluk alanında verimliliği artırabilecek olan bir iş planı yapmasını amaçlamaktadır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Zeki Müren Demet Özdemir Sedat Kapurtu
Spor Caner Erkin Ünal Karaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bingöl Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi arasında "YÖK Anadolu Projesi" protokolü imzalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 18:23:27. #1.16#
title