Bingöl'ün "yüzen adaları" kışın fotoğrafçıların ve gezginlerin gözdesi

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Bingöl'ün Solhan ilçesi yakınlarında bulunan Turna Gölü'ndeki yüzen adalar, kış mevsiminde fotoğrafçıların ve gezginlerin gözdesi oldu.

Bingöl'ün Solhan ilçesi yakınlarında bulunan Turna Gölü'ndeki yüzen adalar, kış mevsiminde fotoğrafçıların ve gezginlerin gözdesi oldu.

Solhan'a bağlı Hazarşah köyünün Aksakal mezrasında yer alan Turna Gölü'ndeki yüzen adalar, yörenin en önemli turizm alanlarından biri durumunda.

Her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken yüzen adalar kar manzarasıyla da büyük ilgi görüyor.

Kış aylarında yağan kar ile beyaza bürünen yüzen adalar fotoğrafçıların, gezginlerin ve doğaseverlerin en çok tercih ettiği rotaların başında geliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce "Yüzen Adalar Tabiat Anıtı" olarak koruma altına alınan, rüzgarın yönüne göre yer değiştiren yüzen adaları ziyaret etmek isteyenler Karadeniz Bölgesi'ni andıran virajlı yollardan geçiyor.

Güzergah boyunca yöreye özgü yaşamlara da tanıklık eden ziyaretçiler, her molada vatandaşlarla sıcak ve samimi sohbet etme imkanı da buluyor.

Ziyaretçiler, doğa ile iç içe, temiz hava soluyarak objektiflerine yansıttıkları güzellikleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak bu turizm alanının ve ilin tanıtımına da katkı sunuyor.

"Kışın herkesin burayı görmesi lazım"

Fotoğraf sanatçısı Mücahit Muğlu, AA muhabirine, yaklaşık 8 yıldır Türkiye'yi ve dünyayı gezerek fotoğraf çektiğini söyledi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki köyleri, Ilıcalar beldesini ziyaret ettikten sonra yüzen adaların kış güzelliğini görmek istediğini ifade eden Muğlu, burasının kışın ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirtti.

Köyleri gezdiklerinde her anın film karesi gibi olduğunu dile getiren Muğlu, "Çok güzel görüntüler gördük. Kışın herkesin burayı görmesi lazım. Yüzen adaların bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Yolu Karadeniz yolları gibi." dedi.

"Bingöl kesinlikle görülmesi gereken bir şehir"

Seyahat yazarı Orçun Dalarslan da Bingöl'ün doğasının karla çok daha güzel olduğunu ifade ederek kentin çeşitli yerlerini keyifle gezdiğini aktardı.

Belgesel tadında görüntülere tanık olduklarını dile getiren Dalarslan, iki gündür kenti gezdiklerini dile getirdi.

Dalarslan, "Sadece doğal güzelliklere değil, başka yaşam tarzlarına da şahitlik etmiş olduk. Bence Bingöl kesinlikle görülmesi gereken bir şehir. Yüzen adalar çok güzel bir doğal güzellik, bayıldım." diye konuştu.

Herkesi bölgenin bu güzelliklerini görmeye davet eden Dalarslan, "Hem doğal güzellikleri var hem de Bingöllüler ve bölgedeki insanlar cana yakın ve misafirperver. Herkesin bunu görmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş