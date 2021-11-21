Bingöl'ün yüksek kesimleri beyaza büründü
İhlas Haber Ajansı / Ayhan Turhan - Haberler | Güncel
Bingöl'ün yüksek kesimleri beyaza büründü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.
BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün yüksek kesimleri beyaza büründü
BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.
Bingöl'ün kuzey ilçelerinden biri olan ve yılın yaklaşık 5-6 ayını kar altında geçiren Karlıova'da yüksek kesimlere kar yağdı. İlçede tepeler beyaza büründü.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü yaptığı uyarıda, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; Bingöl'ün güneydoğu kesimlerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir" denildi.