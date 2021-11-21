Bingöl'ün yüksek kesimleri beyaza büründü - Haberler
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Bingöl'ün yüksek kesimleri beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Ayhan Turhan - Haberler | Güncel

Bingöl'ün yüksek kesimleri beyaza büründü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün yüksek kesimleri beyaza büründü

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.

Bingöl'ün kuzey ilçelerinden biri olan ve yılın yaklaşık 5-6 ayını kar altında geçiren Karlıova'da yüksek kesimlere kar yağdı. İlçede tepeler beyaza büründü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü yaptığı uyarıda, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; Bingöl'ün güneydoğu kesimlerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir" denildi.

Bingöl'ün yüksek kesimleri beyaza büründü

Bingöl'ün yüksek kesimleri beyaza büründü

Bingöl'ün yüksek kesimleri beyaza büründü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Ayhan Turhan - Son Dakika Haberleri

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