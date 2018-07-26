Bingöl'ün Yeni Başsavcısı Fatih Çoban Oldu

Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına, yerine ise Didim Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban atandı.

HSK Adli ve İdari Yargı 2018 Yılı Atama Kararnamesi yayımlandı. Kararname de Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, Bingöl'ün yeni Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban oldu. Bingöl Cumhuriyet Savcıları Cemal Kurt Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Dilek Ermişler Kuş, Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına, 2'inci ağır ceza hakimi Tuncay Şimşeker Denizli hakimliğine, Rasim İnançoğlu Mersin Hakimliğine ve Hatice Miran Bektaş Mardin hakimliğine atandı. - BİNGÖL