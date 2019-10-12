12.10.2019 15:22

SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, "Süte olan aşkımız ve sütçülüğe olan inancımızla bu bölgenin hayvancılık ve süt üretimine bir ivme kazandırmaya, Ab-ı hayat efsanesinin can suyu, hayat suyu Bingöl'ün sütünü ülkemizin dört bir köşesine ulaştırmaya geliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Bingöl'ün Çeltiksuyu köyünde kurulumuna başlanan SÜTAŞ Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Teknik Hayvancılık ve İmalat Sanayi yatırımı için çalışmalar hızla sürüyor.

Bingöl'de Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen 19 firma arasında yer alan SÜTAŞ tarafından 733 milyon 709 bin lira maliyetle hayata geçirilecek tesislerin son durumu hakkında Bingöl Üniversitesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, 2020 yılı sonunda süt ürünleri tesislerinin üretime başlamasının hedeflendiğini söyledi.

Toplam yatırım bedeli 733 milyon 709 bin 2012 lira olan projede şimdiye kadar 98-100 milyon lira harcandığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bingöl, yaylalarıyla, nehirleriyle, baharıyla cennetin kapısı olarak adlandırılmış, bin gölünde ölümsüzlüğün arandığı efsanelere ilham kaynağı olmuş. Hayvancılık faaliyeti ve kültürünün tarihten gelen kökleri olan bu kentte hayvancılık da asırlar boyu zenginliğin en önemli kaynağı olmuş, en önde gelen ekonomik faaliyeti oluşturmuş. İşte biz de SÜTAŞ olarak süte olan aşkımız ve sütçülüğe olan inancımızla bu bölgenin hayvancılık ve süt üretimine bir ivme kazandırmaya, Ab-ı hayat efsanesinin can suyu, hayat suyu Bingöl'ün sütünü ülkemizin dört bir köşesine ulaştırmaya geliyoruz."

Bingöl süt diyarı olacak

Yılmaz, SÜTAŞ yatırımlarının faaliyete geçmesinden sonra Bingöl'ün "süt diyarı" olarak anılacağını, sütün iyiliği ve bereketinin kentten Türkiye'ye yayılacağını aktardı.

Sağmal ineklerin gelecek yıl haziran ayından itibaren Bingöl'deki çiftliklere ulaştıracaklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Süt üretim tesislerinin kaba inşaatı tamamlandı. Bazı makine ve ekipman siparişleri verilmiştir. Arıtma ve biyogaz tesisleri inşaatı devam etmektedir. Yem üretim tesisi inşaatı su basmanı seviyesine gelmiştir. Öncelikle birinci etap yem merkezi ve çiftliklerin inşaatları tamamlanacaktır."

Yatırım, 8 bin aileyi etkileyecek

Vali Kadir Ekinci de böylesi özel bir yatırımın Bingöl'de yapılıyor olmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, projenin doğrudan bin 12 kişiyi istihdam etmesinin ve dolaylı olarak 8 bin aileyi etkileyecek olmasının bölge için önemine değindi.

Bu alanda Bingöl'ün pilot bölge olarak belirlenmesi gerektiğini düşündüklerini ifade eden Ekinci, şöyle dedi:

"Böylece bölgeye daha büyük teşviklerin ve desteklerin sunulması ve bu haliyle üreticinin de SÜTAŞ'ın ihtiyaç duyduğu yatırım modeline ulaşabilmesi gerekir diye düşüyorum. Sözleşmeli süt sığırcılığı modeli olmazsa olmazdır. İnşallah 2020 yılında ilk etapta bölgemize hizmet vermeye başlayacak olan, sadece bölge değil ülkeye ve dünyaya hizmet vermeye başlayacak olan SÜTAŞ, Türkiye'deki yatırımlarının en büyüğünü Bingöl'e yapıyor. Dolayısıyla böylesine fedakarca bölgemize yaptıkları yatırımı desteklemek boyumuzun borcudur."

Toplantıya, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, kamu kurum ve kuruluşu ile sanayi ve meslek odaları ve birlik temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA