Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karlar kamyonlarla kent dışına taşınıyor - Haberler
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karlar kamyonlarla kent dışına taşınıyor

İhlas Haber Ajansı / Ayhan Turhan - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karlar kamyonlarla kent dışına taşınıyorBİNGÖL Bingöl'ün Karlıova ilçesinde biriken kar, belediye ekiplerince kamyonlara yüklenerek ilçe merkezinin dışına taşınıyor.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karlar kamyonlarla kent dışına taşınıyor

BİNGÖL Bingöl'ün Karlıova ilçesinde biriken Kar, belediye ekiplerince kamyonlara yüklenerek ilçe merkezinin dışına taşınıyor.

Adını karla kaplı ovadan alan Bingöl'ün bin 940 rakımlı ilçesi Karlıova'da, kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yılın 5 ayını kar altında geçiren ilçede, kar yağışı etkili olduğu günden beri belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekiplerine ait kepçe ve kamyonlar, ilçe merkezindeki ana cadde ve sokaklarda biriken karı tek yerde topladıktan sonra ilçe dışına taşıyor.

Yaklaşık 1 aydır etkisini gösteren karla mücadele ettiklerini belirten Karlıova Belediyesi Zabıta Amiri Metin Bingöl, günlük 60'dan fazla kamyonla karın taşımasını yaptıklarını belirtti. Bingöl, "Son 2-3 gündür yoğun bir kar yağışı ile karşı karşıyayız. Biz, belediye olarak sürekli hazırız, kar yağışlarını da alışkınız. Yıllardan beri bu işi yapıyoruz zaten. Araçlarımız ve ekibimiz var, sürekli çalışıyoruz. Vatandaşın mağdur olmaması için günde 60'dan fazla karı kamyonla dışarı taşıyoruz. Kar yağışı başladığından beri binin üzerinde karı kamyonlarla dışarı taşıdık" dedi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karlar kamyonlarla kent dışına taşınıyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karlar kamyonlarla kent dışına taşınıyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karlar kamyonlarla kent dışına taşınıyor

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İhlas Haber Ajansı / Ayhan Turhan - Son Dakika Haberleri

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