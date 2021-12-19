Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Karlıova Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "İlçemizde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Aralık Pazartesi günü ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

AA / Bülent Temiz - Son Dakika Haberleri

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