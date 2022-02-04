Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

KARLIOVA, BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinin yüksek kesimlerinde yaklaşık 2 haftadır devam eden yağış sonucu kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

Adını karla kaplı bir ova olmasından alan ve yılın 6 ayı kış koşullarının hüküm sürdüğü 1940 rakımlı Karlıova ilçesinde etkili olan kar, hayatı ve ulaşımı zorlaştırıyor.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı ilçede, yerleşim yerleri beyaz örtüyle kaplandı.

Tek katlı evlerin de büyük oranda kara gömüldüğü Karlıova'da, belediye ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, çatılarda biriken kar ve buz sarkıtlarını da kontrollü şekilde düşürülmesini sağlıyor.

Loder operatörü Sadrettin Kalkan, karla mücadele çalışmalarını yoğun şekilde yürüttüklerini söyledi.

Kalkan, "Yaklaşık iki metreye yakın karla boğuşuyoruz. Ekip arkadaşlarımızla beraber gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın zorluk çekmemesi için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.