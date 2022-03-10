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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime kar engeli

AA - Bülent Temiz - Güncel
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime kar engeli

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

KARLIOVA, BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Karlıova Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı ilçedeki tüm eğitim kurumlarının 11 Mart Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AA / Bülent Temiz - Güncel

Karlıova, Bingöl, Mart, kar, Güncel, Haberler

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