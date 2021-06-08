Bingöl'ün Genç İlçesinde Anaokulu Öğrencileri 'E-Twinning Doğaya Dönüş' Projesi Kapsamında Doğaya Tohum Bıraktı

Genç ilçesinde Yunus Emre Anaokulu öğrencileri, 'E-Twinning Doğaya Dönüş' projesi kapsamında, tohumların geri dönüşümünü sağlamak amacıyla, hamur içlerine tohumlar koyup filizlenmesi için doğaya bıraktı.

Genç ilçesinde Yunus Emre Anaokulu öğrencileri, 'E-Twinning Doğaya Dönüş' projesi kapsamında, tohumların geri dönüşümünü sağlamak amacıyla, hamur içlerine tohumlar koyup filizlenmesi için doğaya bıraktı.

Meyve ve sebzelerde bulunan ancak çöp olarak atılan çekirdeklerin, çöp değil atık olduğunun fark ettirilmesini amaçlayan proje kapsamında, çocuklara tüketimin yanı sıra üretimin yapılmasının da küçük yaşlarda çocuklara öğretildiği belirtildi.

Proje ile ilgili bilgi veren Yunus Emre İlkokulu Anasınıfı Öğretmeni Zehra Bulut Ünalan, "Doğa sevgisi ve çevre bilincinin gelişmesi için hazırladığımız proje kapsamında "tohum bombası" dediğimiz topları minik öğrencilerimizle beraber doğayla buluşturduk. Tohum bombası, toprakta bitki oluşumunu geliştirip, toprağı canlandırmak ve havalandırmak için toprağa atılan minik toplardır. Öğrencilerimizin doğayla iç içe olması doğanın önemi için ilçemize bağlı çamlık bölgesine geldik. Burada çeşitli etkinlikler yaptık öğrencilerim doğayı tanımaya çalıştı. Merceklerle araştırma yaptı ve daha sonra da doğayı dinleyerek hayal ettiklerini kağıda resmetti. Etkinliğimize yöreye ait halk oyunlarıyla son verdik" dedi.

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Kaynak: Habermetre