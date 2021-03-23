Bingöl'ün Elmalı köyü sakinleri İdlib'deki yetimler için yardım malzemesi topladı
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Bingöl'ün Elmalı köyü sakinleri İdlib'deki yetimler için yardım malzemesi topladı

23.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:04
Bingöl'ün Elmalı köyü sakinleri İdlib'deki yetimler için yardım malzemesi topladı

Bingöl'ün merkeze bağlı Elmalı köyünde yaşayan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla topladıkları yardım malzemelerini Suriye'nin İdlib kentindeki yetim çocuklara gönderdi.

Bingöl'ün merkeze bağlı Elmalı köyünde yaşayan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla topladıkları yardım malzemelerini Suriye'nin İdlib kentindeki yetim çocuklara gönderdi.

Köydeki vatandaşlardan Çetin Korkmaz'ın öncülüğünde İdlib'deki yetim çocuklar için geçen sene başlatılan imece usulü yardım kampanyası bu yıl da sürdürdü.

Köy sakinlerinin imkanları ölçüsünde, evlerinde bulunan gıda malzemeleri, halı ve battaniye ile satın alınan oyuncaklar Kur'an kursunda toplandı.

İl dışında ve yurt dışında bulunan Elmalıların da nakdi destek verdiği kampanya kapsamında toplanan yardımlar, elden ele taşınarak tıra yüklendi.

Tır, dualarla İdlib'e uğurlandı.

Yardımların İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından İdlib'deki yetimlere dağıtılacağı belirtildi.

Kampanyaya öncülük eden Korkmaz, gazetecilere, Suriye'de yaşanan mağduriyeti basından takip ettiklerini söyledi.

Savaş mağdurlarına destek verebilmek köy olarak harekete geçtiklerini dile getiren Korkmaz, "Köy imamına, büyüklerimize, il dışında ve Avrupa'da yaşayan vatandaşlara söyledik. Sağ olsunlar hepsi destek verdi ve geçen sene yardıma başladık. Bir tır dolusu gıda, battaniye ve halıyı çadır kente götürdük." dedi.

"Bu sene de Suriye'deki bin yetim aileye bin gıda kolisi veriyoruz. Hatta 100 koliyi geçtik." diyen Korkmaz, "Tamamen köylülerin sofrasını paylaştığı bir organizasyon. Köy halkı sofrasını paylaştı oradaki insanlarla. Mağdurlar var oldukça yardım götürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Remzi Korkmaz da her zaman Suriyelilere yardım ettiklerini dile getirerek, "Allah bütün arkadaşlarımızın yardımlarını kabul etsin inşallah." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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