Bingöl'ün Deprem Master Planı Hazırlanacak

Bingöl Üniversitesi Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi (BinUZALCBS) araştırma uygulama merkezi öncülüğünde Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü işbirliğiyle "Bingöl İli Deprem Master Planı" çalışması başlattı.

Master planı yürütücülüğünü Prof. Dr. Alaaddin Yüksel'in yapacağı çalışma için BinUZALCBS merkezinde toplantı yapıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Solmaz, toplantıda, üniversite olarak deprem ve afetler ile ilgili araştırma merkezi kurulması çalışmalarının olduğunu belirterek, "Ayrıca kendi uzmanlık alanı olan yapı malzemelerin korozyonu ile ilgili çalışmalar da deprem açısından önemli. Binalar yapılırken depreme dayanıklı olmaları çok önemli." dedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Boğatekin ise, kentin iki fay hattının kesişme yerinde olmasından dolayı deprem riskinin yüksek olduğu belirtti.

Yapılacak çalışmaların bilim merkezi olan üniversite ile işbirliği içerisinde yapılmasının önemli olduğunu vurgulayan Boğatekin, şöyle konuştu:

"Projeyi AFAD Başkanlığına sunacağız. Desteklenmesi durumunda Bingöl ili deprem risk haritaları ile mevcut yapıların durumları analiz edilecek. İlin sağlıklı bir şekilde yapılaşması ve imar planlarının buna göre gözden geçirilmesi açısından da son derece önem arz etmektedir."

Prof. Dr. Yüksel ise, kentin deprem, sel, çığ, heyelan ve taşkın gibi doğal afetler bakımından ülkenin en riskli bölgelerinden biri olduğunu aktardı.

Yüksel, şöyle devam etti:

"Doğu Anadolu Fayı (DAF) ile Kuzey Anadolu Fayı (KAF)'nın kesiştiği yerde olan Bingöl, birinci dereceden depreme hassas bir konumdadır. Bu bağlamda bilimsel ve yeni teknolojiler ile birlikte Bingöl il merkezi başta olmak üzere Bingöl İli Deprem Master Planı projesi hazırlanacaktır. Multidisipliner olarak yapılacak bu çalışmada hem bilimsel hem de uygulama açısından alanında uzmanlar görev alacaktır."

Kaynak: AA