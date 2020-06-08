Bingöl'ün çehresi 150 bin çiçekle değişti Bingöl adeta çiçek bahçesine dönüştü.

Bingöl adeta çiçek bahçesine dönüştü.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinin muhtelif bölgelerine 150 bin çiçek ekildiğini söyledi.

Önceliği kavşak ve yol güzergahlarına verdiklerini işaret eden Arıkan, "Çiçeklendirme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kentimizi güzelleştirmek ve vatandaşımıza kaliteli hizmet sunmak için yoğun çaba sarf ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA