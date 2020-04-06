Bingöl'ün asırlık çınarları
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Türkiye İstatistik Kurumu, Giresun, Bingöl, Güncel

Bingöl'ün asırlık çınarları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkede, yaşlı nüfusun yüzde 0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerinde, 706'sı erkek 5 bin 567 kişi bulunurken, asırlık çınarlardan 21'i Bingöl'de yaşıyor.

06.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:10
Bingöl'ün asırlık çınarları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkede, yaşlı nüfusun yüzde 0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerinde, 706'sı erkek 5 bin 567 kişi bulunurken, asırlık çınarlardan 21'i Bingöl'de yaşıyor.

TÜİK verilerinde 100 yaş ve üzeri insanlardan 763'ünün İstanbul, 275'inin Ankara, 242'sinin Giresun'da yaşadığı belirtilirken, Bayburt'ta ise 100'ün üzerinde sadece 5 kişi yer alıyor.

Bingöl'de 100 yaş ve üzerinde, biri erkek 21 kişi yaşamını sürdürüyor.

AA muhabirinin ulaştığı yaşlıların çoğu ya yatalak ya da konuşma yetisini kaybetmiş halde yakınlarının desteğiyle hayata tutunuyor.

Bingöl merkez Sancak beldesine bağlı Sudüğünü köyünde yaşayan 84 torunlu Zülküf Burulay, geçmişte Türkiye'de herkesin yoksulluk içerisinde yaşadığını söyledi.

Kendi imkanlarıyla ürettiği hayvansal ve bitkisel ürünlerle beslendiğini anlatan Burulay, geçmişte yokluk nedeniyle büyük sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

"Bir çocuk yürürken ayakkabılarını koltuğunun altında taşırdı. Ayağına dikken battığında 'ayağım delindi ama ayakkabıma bir şey olmadı' diye seviniyordu. O kadar fakirlik vardı." diyen Burulay, şunları kaydetti:

"Hayvan yününden yapılan kıyafetleri giyiyorduk. Yiyecek de azdı, sürekli açtık, bir şey yoktu. Bir keresinde köyün yakınındaki dağda görevli askerlere balık götürdük, askerlerin komutanı balık karşılığında 3 hayvan yükü buğday verdi. Köyümüz o yıl komutanın verdiği 3 yük buğday ile idare etti."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı olduğunu vurgulayan Burulay, "Peygamberin ümmetine, fakirlerine, sağır ve dilsizlere maaş bağladı." dedi.

Merkez Ilıcalar beldesi Ilıca mahallesinde oturan 103 yaşındaki Esma Toğa ise uzun yaşamının sırrını doğal ürünler tüketmesine bağladı.

Yıllarca süt ve süt ürünleri ile dağlardan topladıkları bazı bitkilerle beslendiğine işaret eden Esma Toğa, meyve dışında marketlerde satılan hiçbir gıda ürününü tüketmediğini söyledi.

Anne ve babası ile 3 kız, 3 erkek kardeşinin vefat ettiğini, geride tek kaldığını belirten Toğa, geçen yıldan itibaren ayaklarının ağrıdığını ve yürümede sıkıntı çektiğini belirtti.

Günde beş vakit namazını kıldığını dile getiren Toğa, 8 çocuğu ve 20 torunu bulunduğunu aktardı.

Delşah nine 106 yaşında

Bingöl'ün en yaşlısı olan 106 yaşındaki Delşah Tunç, ise Sancak beldesi Hoşkar mahallesinde yaşıyor.

Hasta olduğu için yatalak olan Tunç'a kendisinden 28 yaş küçük olan 78 yaşındaki eşi Özcan Tunç bakıyor.

Hacere ninenin 100'ü aşkın torunu var

Ilıcalar beldesinin Uzundere mahallesinde oturan 101 yaşındaki Hacere İnak'ın ise 4'ü kız 7 evladından 100'ü aşkın torunu bulunuyor.

Kaynak: AA

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