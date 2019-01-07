Bingöl'ün 4 İlçesinde Okullara Kar Tatili

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede okullar 1 gün süre ile tatil edildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Karlıova, Yayladere, Yedisu ve Adaklı ilçelerimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarımızda 08.01.2019 Salı günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA