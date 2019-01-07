Bingöl'ün 4 İlçesinde Eğitime Kar Tatili

BİNGÖL'ün 4 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar Salı günü tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Karlıova, Yayladere, Yedisu ve Adaklı ilçelerimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarımızda 8 Ocak 2019 Salı günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi. - Bingöl

Kaynak: DHA