Bingöl'ün 3 ilçesinde eğitime kar engeli
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Bingöl'ün 3 ilçesinde eğitime kar engeli

BİNGÖL'ün Adaklı, Karlıova ve Kiğı ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

05.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:32
Bingöl'ün 3 ilçesinde eğitime kar engeli

BİNGÖL'ün , ve Kiğı ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

'nden yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Adaklı, Karlıova ve Kiğı ilçelerimizdeki tüm okullarımızda, 5 Şubat 2020 Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı süre içinde idari izinli sayılacaktır" denildi. 


Kaynak: DHA
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