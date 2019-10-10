Bingöl Uluslararası Bal Festivali ertelendi

10.10.2019 12:58

Bingöl yapılması planlanan "Uluslararası Binşifa Bingöl Bal Festivali", Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla ertelendi.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütleri ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle "Barış Pınarı Harekatı" başlatıldığı anımsatılarak, "Ülkemizin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan harekatta kahraman ordumuza muvaffakiyetler dileriz." ifadelerine yer verildi.

11-13 Ekim 2019 tarihlerinde "Uluslararası Binşifa Bingöl Bal Festivali"nin yapılmasının palanlandığı aktarılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şahs-ı manevisine saygı gereği ertelenmiştir." denildi.

Kaynak: AA