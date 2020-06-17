Bingöl'ü depremin ardından sel vurdu
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Bingöl'ü depremin ardından sel vurdu

Bingöl'ü depremin ardından sel vurdu.

Bingöl'ü depremin ardından sel vurdu
17.06.2020 23:48 | Son Güncelleme: 17.06.2020 23:55

Bingöl'ü depremin ardından sel vurdu. Sağanak yağış sonrası taşan dereler nedeniyle 10 ev ile 30'a yakın ahır, samanlık ve bazı ekili alanlar zarar gördü. Valilik, can kaybı olmadığını hasar tespiti ve alan temizlemesine başlandığını bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Solhan ilçesinde akşam saatlerinde yoğun sağanak yağış etkili oldu. İlçeye bağlı Arakonak beldesinde dolu ve yağmur yağışı sonrası iki dere taşarak Karşıyaka Mahallesi'nde sele neden oldu. Sel sularının getirdiği çamur ve taşlar yolları kapattı. Selle birlikte ilk belirlemelere göre 10 ev, 30'a yakın ahır, samanlık, 1 araç ve bazı ekili alanlar zarar gördü. Bölgede iş makineleri ile yapılan çalışmada kapanan yollar kısmen açıldı.

"Can kaybı yok hasar tespiti yapılıyor"

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 18.40'ta Solhan Arakonak beldemizde aşırı yağışa bağlı sel baskını yaşanmıştır. İlk belirlemelere göre sel baskınına bağlı herhangi bir can kaybı ve telef olan hayvan olmamıştır. Ekiplerimiz bölgede hasar tespiti ve alan temizleme çalışmalarına ivedilikle başlamıştır" denildi.

"10 konut,30'a yakın ahır ve samanlık zarar gördü"

Belde Belediye Başkanı Mustafa Döner yaptığı açıklamada, "Saat 18.00 sularında beldemiz Arakonak Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen aşırı yağış akabinde oluşan selden dolayı yaklaşık 10 konut ile beraber yaklaşık 30 civarında ise ahır ve samanlık gibi yapılar zarar görmüştür. Bununla beraber vatandaşlarımıza ait tarla, bahçe, bostan ve ağaçlar ciddi anlamda zarar görmüştür. Olayın meydana gelmesinin hemen akabinde yetkili birimlere durumumuz ilettik ve yardım talebinde bulunduk. Can kaybımızın olmaması bizleri mutlu eden tek nokta oldu. Sadece oluşan maddi zararlar bizleri biraz da olsa üzmüştür. Kaymakamımız ile beraber sahada gerekli olan çalışmalarımızı yürüttük ve notlarımızı aldık. AFAD, DSİ, TEDAŞ İl müdürlükleri hemen gelip çalışmalara başlayıp gerekli tespitleri yaptılar" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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